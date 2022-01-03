نائبة: منتدى شباب العالم يعكس إصرار الدولة مشاركتهم فى رسم مستقبل الجمهورية الجديدة

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن كافة انظار العالم تتجه فى العاشر من يناير الجارى، صوب مدينة شرم الشيخ، حيث انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحة أن هذه المبادرة تستهدف بالمقام الأول لم الشمل، وتعد بمثابة فرصة هامة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار فى القضايا الهامة المحورية التى تؤثر على كل فرد من مختلف البلدان والقارات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال بيان صادر اليوم، أن النسخة الرابعة تعكس حرص القيادة السياسية على دمج الشباب فى كل خطوات التنمية، والاستماع الى افكارهم ورؤيتهم فى مجريات الأمور التى تشغل الرأى العام العالمى، مثل قضية تغير المناخ، كما تكشف رغبة الدولة فى أن يكون تعاون الشباب فعلى لرسم مستقبل الجمهورية الجديدة، بل ايضا أنها تتيح الفرصة لهم لتبادل الثقافات مع اقرانهم من الدول الأخرى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.