فيديوجراف.. تصادم أكثر من سيارة بسبب الشبورة.. وهذه نصائح المرور

تلقت غرفة عمليات ادارة مرور القليوبية إخطارا بوقوع حادثى تصادم علي الطريق الدائري الجديد / و طريق بنها - شبرا الحر بسبب الشبورة الكثيفة والسرعة الزائدة.

حادثة طريق القليوبية بسبب الشبورة



وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين من المعاينة وقوع التصادم بين أكثر من سيارة على تلك الطرق بسبب الشبورة والسرعة واسفر حادثى التصادم عن إصابة 15 شخصا من مستقلى السيارات وتم نقلهم الى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

تعليمات إدارة المرور

يذكر أن الشبورة المائية قد غطت عددا من الطرق السريعة فى القليوبية ، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين للانتباه تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.



كما فرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.



وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.