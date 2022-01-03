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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 532 حكما وضبط 559 مخالفة مرورية و24 قضية تموينية بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام سليم مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

 

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط متهم وبحوزته كمية من الحشيش، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 532 حكما و138 حكم حبس جزئي و25 حكم حبس مستأنف و219 حكم غرامات و151 حكم المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 559 مخالفة مرورية تضمنت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 96 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 105 حالة عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 35 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 86 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 115 مخالفات متنوعة.

 

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وقد أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر “حشيش وبانجو وأقراص مخدرة”.

 

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية منها ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 13 قضية لعدم حمل شهادة صحية، فضلاً عن ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية.

 

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. 

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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