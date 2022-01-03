عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد موسى ناعيا إبراهيم حجازي: تفانى في خدمة الزملاء والإخلاص لمهنته

صدى البلد

نعى الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى الكاتب الكبير إبراهيم حجازى بعد وفاته صباح اليوم .

وكتب موسى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : أنعى بكل الحزن والأسي الكاتب الكبير الأستاذ ابرهيم حجازي المحب لوطنه،  تزاملنا داخل مؤسسة الاهرام ومجلس نقابة الصحفيين ولم اجد منه سوي تفانيه في خدمة الزملاء والاخلاص لمهنته  رحم الله الاستاذ ابراهيم حجازي داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .


وشيعت جنازة الراحل الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، ظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي.


رحل عن علمنا صباح اليوم الاثنين الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع مع المرض الشديد.


حيث نقل الصحفي إبراهيم حجازي، الأسبوع الماضي إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية، وكان يعاني من توابع إصابته بفيروس " كورونا " ، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله إلى الرعاية المركزة.

وكتب نجل إبراهيم حجازي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .. إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل إلي رحمة الله أبويا حبيبي، وتابع نجل الراحل: تشيع جنازة إبراهيم حجازي عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي.

وكان قد تخرج الصحفي إبراهيم حجازى، في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة، وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء".


وكان اهتمام الصحفي إبراهيم حجازي،  الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.

 

أحمد موسى إبراهيم حجازى

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يوافق على إلزام المنشآت بإمساك سجل لقيد أسماء ذوي الإعاقة

رئيس رابطة الأندية: لم نجامل الأهلى.. وتطبيق "الفير بلاى" ميزعلش حد

شاهد.. لحظة تقديم فيران توريس صفقة برشلونة الجديدة للجماهير ووسائل الإعلام

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

هل يجوز أن أسجد للسهو في صلاة التسابيح؟ الإفتاء تجيب

مخاطر ترك الهاتف تحت الوسادة أثناء النوم.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

وزير النقل: إضاءة الدائري بأعمدة الهاي ماست وبدء تنفيذ 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

فيديو

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الإعلامي إبراهيم حجازي

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. فيديو

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بالقصاص لـ فتاة الغربية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ