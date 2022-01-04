منها أزمة تراخيص البناء.. 9 طلبات مناقشة على أجندة النواب .. اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دراسة عدد من طلبات المناقشات العامة لتحديد موعد للمناقشة.

وجاءت الطلبات المقدمة من النواب كالآتي:

1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

4. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

7. العضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

8. العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.