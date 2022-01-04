منها طرق التشخيص والعلاج.. 5 اكتشافات لا تحصل على براءة اختراع بالقانون

حدد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الاختراعات التي لا تُمنح براءة اختراع وفقا لنص المادة الثانية من القانون.

اختراعات لا تحصل على براءة

(1) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(2) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(3) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(4) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(5) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.