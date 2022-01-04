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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 881 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في الامارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 881 مليون درهم وشهدت الدائرة تسجيل 277 مبايعة بقيمة 576.32 مليون درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 202.98 مليون درهم و217 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.34 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام"،فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المناره تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

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وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 286.23 مليون درهم منها 12 رهنا لأراض بقيمة 22.72 مليون درهم و38 رهنا لفلل وشقق بقيمة 263.51 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 113 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 84 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 19.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 5 ملايبن درهم.

 

التصرفات العقارية التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

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