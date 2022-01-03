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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الجماهير تنتظر انجازات جديدة للمنتخب بـ أمم إفريقيا

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل سفر المنتخب إلي الكاميرون للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير الى 6 فبراير 2022

تطرق اللقاء مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري المعاون له، إلى الحديث حول الاستعدادات الكاملة لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية، والتي تعول الجماهير المصرية على اللاعبين لتحقيق لقبها.

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن البطولة الإفريقية تعد واحدةً من أهم المنافسات التى يتابعها الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، مشيراً أن المنتخب الوطني المصرى له باع كبير وسمعة طيبة فى منافسات البطولة الإفريقية والتي حصل المنتخب علي لقبها ٧ مرات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الفترة التى تولي فيها الجهاز الفني الحالي مسئولية إدارة المنتخب رغم أنها لم تحظى بفترة إعداد طويلة إلا أن أكثر من 80% من القوام الأساسي للمنتخب ثابتة سواءً من اللاعبين المحترفين بالخارج أو من الدورى المحلى وهو ما يمثل الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها المنتخب خلال منافساته البطولة القارية الأهم.

أوضح الوزير أن روح الفريق التي ظهرت خلال منافسات البطولة العربية يجب أن تستمر خلال منافسات البطولة الأفريقية وإحراز لقبها وتكرار الإنجازات التي تحققت من قبل خاصةً حينما فاز منتخبنا الوطنى بلقب البطولة ثلاثة دورات متتالية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في جميع اللاعبين والجهاز الفني والإدارى في بذل كل الجهد الممكن وأقصى ما في وسعهم من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب وإسعاد الجماهير المصرية، مؤكداً أن المنافسة في بطولة الأمم الإفريقية ليست سهلة، ولكن خبرة المنتخب المصري كبيرة وسيكون قادراً علي تحقيق لقب البطولة.


من جانبه أكد المدير الفني، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني المصرى يعرفون جيدا قيمة الانضمام للمنتخب المصرى العريق ومستعدون لبذل أقصى جهدهم من أجل إسعاد جماهير الرياضة المصرية، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومتابعته المستمرة للمنتخب المصرى وتيسير كافة السبل من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الانجاز.

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