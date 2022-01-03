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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استياء في الأهلي واتجاه للتصعيد ضد قرعة كأس الرابطة

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل جدران النادي الأهلي بسبب قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية وجاءت موجهة وغير عادلة خصوصا لما استند إليه مسئولو رابطة الأندية في حيثيات تسكين الأندية بالمجموعات الثلاثة.


وقالت مصادر بالأهلي إن المسئولين داخل القلعة الحمراء لديهم تأكيدات بأن القرعة موجهة على النحو التي ظهرت عليه لوضع الأهلي في موقف صعب عكس ما حدث مع أقرب المنافسين الزمالك وبيراميدز.


وأضافت المصادر، أن هناك اعتراضا شديدا داخل الأهلي على طريقة إجراء القرعة ومبررات مسئولي رابطة الأندية وعلى رأسهم عامر حسين لتبرير سير فعاليات القرعة وفقا لرؤية المسئولين عنها.


وأشارت إلى أن هناك حالة غليان داخل الأهلي بسبب توجيه القرعة في اتجاه بعينه واستناد مسئولي رابطة الأندية الي كونها بطولة غير معترف بها حتى الآن ولن ينشغل أحدا بطريقة سير القرعة التي جرت عصر اليوم الإثنين. 


واستند مسئولو الأهلي للتأكيد بتوجيه القرعة بشكل معين وحسب أهواء شخصية لتصريحات عامر حسين عضو رابط الأندية والذي قال :" في حالة خروج الأهلي سيتم انهاء البطولة وفعالياتها في وقت قصير يناسب جميع الأندية المشاركة ". 


ويعكف مسئولو الأهلي خلال الساعات الجارية على دراسة الموقف بشكل كامل خصوصا ان القرعة وطريقة إجرائها ومبررات اختيار الملاعب واستبعاد فرق من حسابات المجموعات لتقديرات غير منطقية أثر سلبا على سير القرعة وبدت موجهة أمام الجميع. 


ويحاول مسئولو الأهلي الخروج بقرار مناسب خلال الساعات الجارية تمهيدا لإصداره بما يتناسب مع القرعة التي جاءت غير عادلة ولا تليق بتاريخ الأندية المصرية في المنافسات المحلية ، حسب تقديرات مسئولو القلعة الحمراء .


وجاءت قرعة كأس الرابطة كالتالي:
المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد السكندري - ايسترن كومباني - فيوتشر اف سي - المصري - مصر المقاصة .
المجموعة الثانية: الأهلي - سموحة - البنك الأهلي - الجونة - الإسماعيلي - المقاولون العرب.
المجموعة الثالثة: الزمالك - فاركو - إنبي - سيراميكا كليوباترا- غزل المحلة - طلائع الجيش. 

كأس الرابطة المصرية القلعة الحمراء عامر حسين عضو بيراميدز الاتحاد السكندري

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