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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت شعار إيد واحدة.. أهمية العمالة المصرية مشروع تخرج في كلية الإعلام

صدى البلد

"إيد واحدة".. كان هذا وهو عنوان حملة التوعوية التي أطلقها طلاب كلية إعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لتسليط الضوء عن أهمية دور العمالة المصرية.

 

قالت مريم الليثي وياسمين عاطف وياسمين الصوراني الطلاب بكلية إعلام جامعة أكتوبر، إن تلك الحملة "إيد واحدة" هي مشروع تخرج، والهدف من تلك الحملة توضيح أهمية دور العمالة المصرية في تنفيذ المشروعات المصرية الحديثة على مستوى الجمهورية ، من خلال تسليط الضوء على أهمية دور العماله المصريه بجميع أشكالها في تنفيذ كل مشروعات الدولة الكبيرة ليعرف جميع أفراد الشعب المصري مدي الدور المؤثر والفعال. 


وأشارت مريم الليثي إلى أن مشروع التخرج يهدف إلى توضيح الدور الأساسي للعمال بجانب الحفاظ علي مفهوم لا حرج في العمل بسوق المصري طالما دورك مؤثر.


تهدف الحملة إلى جعل الجمهور يؤمن بأنه بدون عمال في حياتنا اليومية، ستكون مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى فوضي كاملة.

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