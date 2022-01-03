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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

أيام معدودة وتنطلق فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من 26 يناير الحالى حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتحل دولة اليونان ضيف شرف المعرض كما تم اختيار اسم الأديب الكبير الراحل يحيى حقى كضيف شرف لمعرض الكتاب، وسيتم احتفاء خاص بالراحل إلى جانب إصدار كتاب جديد له لم يتم تجميعه من قبل، وتم اختيار محور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" كشعار لمعرض الكتاب. 

خطوات الحجز

ومن المقرر أن تطرح تذاكر دخول معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الجديدة، أون لاين بسعر 5 جنيهات للفرد عبر منصة معرض الكتاب الرقمية، وجار دراسة تقديم عروض على أسعار التذاكر المجمعة والتي تتمثل في إذا كان هناك مجموعة أو أسرة أو رحلة قادمة إلى المعرض، سيقدم لهم عرض على التذاكر لتكون مخفضة قليلًا.

وتستعد اللجنة المنظمة لإقامة الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لتفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز تذاكر الدخول حيث يمكن الحجز بإتباع الخطوات التالية:


- تسجيل الدخول عبر موقع معرض الكتاب إلكتروني 
- اختيار أيقونة حجز تذاكر الدخول 
- كتابة بيانات الراغب في الحصول على تذكرة كاملة
- تحديد عدد التذاكر المراد حجزها
- توضيح الفئات العمرية
- كتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول 
- الضغط على زر الحفظ.

معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس فيروس كورونا

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