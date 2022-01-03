توقع أحداث 2022.. المنجم نيكولاس: عشت حياة ملكة مصرية قديمة

أثار المنجم نيكولاس أوجولا، الجدل بتوقعاته المثيرة عن أحداث عام 2022، بعد صدق توقعاته لعام 2021 والأعوام الماضية، ليثير تساؤلات من جديد عن قدراته للتنبؤ بأحداث المستقبل.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” الإخباري عادة ما يبني نيكولاس أوجولا ، معالج الروح في الماضي، تنبؤاته على الرؤى التي يراها في عين عقله على أنها مشاهد متحركة على شاشة تلفزيون خيالية عملاقة - والتي تُعرف باسم استبصار، على حد وصفه.

بحسب تقارير نشرت في عدد من المواقع الأجنبية، فإن نيكولاس، من جنوب لندن، يدعي أيضا أنه عاش سابقا مع العديد من الأرواح، بل أنه كان يوما ما ملكة مصرية قديمة، وكان أسدا، وعاش لفترة في مجرة أخرى، ويقول أنه يسمع أصوات في رأسه تنبؤه بالأحداث القادمة.

يدعي المنجم أن جميع البشر يمتلكون القدرات النفسية نفسها، ولكن يتم ضبط الرسائل التي يتم تلقيها من شخص لآخر، وفقا لما يفكر به الشخص، ويقول: "الأمر الصعب هو منع الجزء المنطقي من الدماغ من التدخل في الجزء الحدسي لتلقي المعلومات، وكلما زادت الثقة في حدسك ومشاعرك، زاد التحقق من صحة تنبؤاتك".

هذه المرة يتوقع نيكولاس بشكل مقلق، كوارث صحية أيضا منها مشكلة صحية عالمية، وهذه المرة ستكون إنفلونزا الخنازير، وأوضح أنها ستتحول إلى وباء في عام 2022 ولكن لم يحدد موعد زمني.

وكان قد تنبأ في عام 2018 أن العالم سيعيش مع فيروس سيتحول إلى وباء قاتل ومخيف في عام 2021، وبالفعل تحققت نبوءته، وأضاف: "سيستمر الوباء ولكن الأمور لن تكون أبدا بنفس السوء الذي كان عليه عندما أصابنا لأول مرة في عام 2020".



وتنبأ سابقا أيضا بمظاهرات "حياة السود أهم" التي اندلعت في العديد من البلاد حول لعالم للمطالبة بحقوق ذوي البشرى السمراء.