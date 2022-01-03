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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية يؤكد سياسة الدولة الحكيمة تجاه ذوي الهمم

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية في مصر، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعدد من الوزارء، تأكيد على سياسة مصر الحكيمة وعيها بأهمية دور ذوي الهمم في المجتمع.

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جاء ذلك خلال بيان صادر اليوم، أكدت فيه أن الدولة المصرية أصبحت تضع هذه الفئة في عيونها باعتبارهم كنز كما ذكر الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف.


ونوهت السيد، بأهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، من أجل نقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام افضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.


وأكملت النائبة صبورة السيد، أن توطين هذه الصناعة في مصر،من الخطوات الهامة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، إضافة إلى أنه سيوفر بشكل كبير إنتاج محلي للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مما سيؤدي إلى تخفيف أصحاب هذه الإعاقة والتي يعانون اشد المعاناة، حيث أن عددهم ليس بقليل في الدولة.


وتطرقت النائبة صبورة السيد إلى إشكالية حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، يأتي ضمن استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير رعاية جيدة لهم وحماية اجتماعية.
 

مجلس النواب الرئيس السيسي مصطفى مدبولي ذوى الهمم إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

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