تقضي على الفيروس في 5 أيام.. «الصحة» تعلن عن توفير أدوية لعلاج كورونا قريبا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الدولة المصرية قامت بتغيير استراتيجية التعامل مع فيروس كورونا، وهو إمكانية تغيير العلاج في المستشفيات إلى العلاج في المنازل .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن علاج كورونا عن طريق الحقن تحول لعلاج بالأقراص ، مؤكدا أن شركة فايزر أنتجت عقارا مضادا للفيروسات يأخذ عن طريق الفم، وحصل علي الاستخدام الطارئ، ومصر متعاقدة على هذا الدواء للحصول عليه .

وأوضح عبد الغفار ، إن علاج كورونا الصادر من شركة فايزر تعاقدنا على 20 ألف جرعة منه لـ20 ألف مواطن، مؤكدا أن الجرعات الخاصة بنا ستصل في الأسبوع الأخير من شهر يناير، وهذا العلاج لا يغني عن اللقاحات.

وتابع أن هذا العقار يأخذ في أول 5 أيام من الإصابة في الحالات الاولية للإصابة ويقضي على الفيروس، ويمنع دخول المستشفيات، ويقلل حالات الوفيات .