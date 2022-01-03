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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الإعلام بالشيوخ توصي بالاهتمام بملف سياحة اليخوت والسفن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالبت لجنة السياحة والثقافة والأثار والإعلامن بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم بضرورة الأهتمام بسياحة اليخوت ورفع كفاءة الموانىء البحرية ،وذلك فى ضوء  تكليفات القيادة السياسية للحكومة بدراسة الآليات التى تساهم فى تعظيم هذه السياحة والدخول فى دائرة المنافسة .

وشدد   الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أهمية التنسيق بين وزارتى النقل والسياحة لاستهداف محبي سياحة اليخوت .وقال خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم ،لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا عضو اللجنة بشأن خطة تنشيط رحلات البواخر السياحية التى تصل إلى المؤاني المصرية وأليات تجهيز الأرصفة والصالات لاستقبال الوافدين  :أن مصر تتمتع  بشواطئ ممتدة على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، الأمر الذى يتطلب  تيسير كافة الإجراءات  في مراحل دخول وخروج السائحين الوافدين.لافتا إلى أن لدينا ثروة حقيقية يجب الاستفادة منها.

عرض النائب محمد البنا الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة ،حيث أكد أننا فى المرحلة المقبلة سنواجه منافسة شرسة بين مؤانى البحر الأحمر ،مما يتطلب سرعة الاستعداد لدخول هذة المنافسة .وقال إن ميناء سفاجا، والذى يعد واجهة مصر من البحر الأحمر يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام من خلال لإقامة منطقة متكاملة لخدمة السائحين القادمين والراغبين فى زيارة الأقصر .

وشدد النائب محمد البنا على ضرورة إقامة رصيف للبواخر السياحية وصالة مجهزة لاستقبال السياح لتكون على مقربة من الرصيف حتى يتمكن السائحين من الوصول بسهولة .كما طالب بضرورة زيادة البوابات الإلكترونية لتخفيف تكدس السائحين داخل ميناء سفاجا .

وبدوره أكد اللواء أشرف عبد المنعم إمام كامل نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن هناك خطة عمل تنفذها اللجنة الوزارية المشكلة لتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصروذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بهدف تنشيط سياحة اليخوت والبواخر .وأشار إلى أن ميناء سفاجا يعد من أقدم المواني والذى يرجع تاريخ إنشائه لعام 1908 .

وقال "إمام "أنه فى الفترة الآخيرة تم تطوير اتلميناء من خلال زيادة مساحته والطاقة الاستيعانية ،وتم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية ١٢ ألف متر مربع بطاقة استيعابية ١,٣ مليون راكب بزيادة قدرها ١٥٦٪ عن مرحلة قبل التطوير وعدد (٧) مباني إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء.وأشار إلى وجوةد نحو 20 جهاز للكشف عن الحقائب ،فضلا عن زيادة بوابات تفتيش الأفراد .

وحول أشكالية تكدس السائحين بميناء سفاجا والتى أثارها النائب محمد البنا مقدم الأقتراح برغيه ،أكد اللواء أشرف عبد المنعم إمام إلى أن هذا الشعور وراءه الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كوفيد_19 فيروس كورونا .وقال: لايوجد تكدس وإنما إجراءات نتخذها حالنا كحال كل دول العالم .

وسأل  الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة عن خطة وزارة السياحة فى دعم هذا الملف السياحى والاقتصادى الهام ومدى التنسيق بين وزارة السياحةووزارة النقل .فى المقابل أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن الوزارة أتخذت عددا من الإجراءات الهامة للأهتمام بملف سياحة اليخوت ومن أبرزها إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت وتشمل جميع الجهات المعنية.وقال :نستهدف الأن المشاركة فى مهرجانات سياخة اليخوت ،وشاركت مصر مؤخرا فى مهرجان بدبى وقريبا سنشارك فى مهرجان سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية .

فيما أكد النائب يحيى الفخرانى أن هناك بعض العراقيل مازالت تواجه السائحين فى المؤانى .,وقال خلال اجتماع اللجنة ان بعض طاقم مسلسل "المرسى والبحار "تعرضوا لبعض المشكلات خلال تصوير المسلسل بسبب تعنت بعض العاملين بالميناء.

واقترح النائب طارق تهامى إنشاء منتجعات لاستقبال سياحة اليخوت والبواخر لاهميتها فى دعم السياحة المصرية .

وقالت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير ملف سياحة السفن واليخوت، لافتة إلى أن عدد الرحلات التى شهدتها مصر فى العام الماضى لم تزيد عن 17 رحلة، ونأمل فى مضاعفة هذا العدد مستقبلا.
 

التنسيق المصرية مجلس الشيوخ الاثار وزارة النقل ميناء سفاجا النافذة الواحدة القيادة السياسية

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