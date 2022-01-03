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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"قلق على ورق" كتاب جديد يصدر قريبا لـ محمد الباز

صدى البلد

يصدر قريبا كتاب قلق على ورق للإعلامي الدكتور محمد الباز، ويتناول 10 شخصيات أثرت الثقافة المصرية، هم: سناء البيسي، نجيب محفوظ،  دكتور أحمد خالد توفيق، محمد حسنين هيكل، وحيد حامد، الدكتور طه حسين، دكتورة نوال السعداوي، المفكر السيد ياسين، عادل حمودة، الدكتور صلاح فضل.

ويقول محمد الباز في الكتاب: “طه حسين يعلمنا دروسا في الصحافة، ويدلنا على ما يجب أن تقوم به الصحافة اليومية من تنوير وإفشاء للمعرفة، وقبل أن يغادرنا، يعلمنا درسا مهما في الاختلاف، الذى يجب أن تتسع له صدورنا، فيمكن أن نختلف مع بعضنا البعض، لكن لا يمنعنا هذا من أن نظل أصدقاء”.

فضيحة جديدة

ويتحدث عن نجيب محفوظ، قائلا: “ويأتينا نجيب محفوظ الذى رغم رحيله منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما، إلا أنه لا يريد أن يهدأ أو يمنحنا فرصة لالتقاط أنفسنا، فنفتح معا ملف الظلم الذى تعرض له، ومن حقه علينا أن نساهم فى رفعه عنه، ثم يمنحنا هيكل قيمة وأهمية أن ندافع عما نختلف معه ونمنحه فرصة النشر، فلا يستحق من عاش لنفسه ولمجده فقط”. 

 ويقول عن نوال السعداوي: “ولا تغادرنا الدكتورة نوال السعداوى إلا بعد أن تضيف إلى جماعة الإخوان الإرهابية فضيحة جديدة، فقد تقولوا عليها، ونسبوا لها ما لم تفعله، لكنها تركت لنا ما يمكننا أن ندافع عنها وهي في قبرها”.

وأضاف: "ومن منصته الخاصة يقدم لنا الفيلسوف الكبير مراد وهبة محاكمة فلسفية لجماعة الإخوان، وهى المحاكمة التى لم تبق على شئ منها، لكن يا ليت قومى يعلمون، ورغم اغتياله إلا أن الكاتب الأردنى ناهض حتر يقودنا إلى معركة فكرية كبرى، نحافظ من خلالها على معنى الله الحقيقى فى قلوبنا، وكيف يجب أن نخلص هذا المعنى من أسر من يتاجرون به بشجاعة ودون تردد".

محمد الباز نجيب محفوظ الثقافة المصرية محمد حسنين هيكل نوال السعداوي

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