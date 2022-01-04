برلماني: مشروع قانون هيئة التخصصات الصحية يحقق التنسيق بين الوزارات

قال النائب مكرم رضوان لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة في صدد مناقشة مشروع قانون “إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية”، والذي تقدم به منوها أن هذه المناقشات جاءت بعد إحالته من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة الصحية.

وتابع رضوان خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان مشروع القانون من شأنه أن يساهم في احداث تنسيق وتكامل بين الوزارات المختلفة في خدمة المنظومة الصحية، كوزارات الصحة والتضامن والمالية والتعليم .

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء يوم الموافق 4 يناير.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.