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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بنت الشاطئ.. أول حديقة مزودة بماكينات بيع عكسي لتدوير المخلفات في دمياط..شاهد

حديقة بنت الشاطئ
حديقة بنت الشاطئ

حديقة بنت الشاطئ بمنطقه كورنيش النيل بمدينة دمياط  من اشهر الحدائق بمحافظة دمياط،  من عدة اشهر شهدت تطويرا وتم تركيب ماكينات البيع العكسي والخاصة بإعادة تدوير المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة وتقديم مقابل مادي نظير ما يتم إعادته من مخلفات زجاجية أو معدنية حفاظًا علي البيئة.

الحديقة تم الانتهاء من كافه أعمال التطوير بها وقريبا سيتم  افتتاحها، وذلك بميدان الساعة بمدينة دمياط  بحضور اللواء محمود شعراوي.

حديقة بنت الشاطئ شهدت تطويرًا متكاملًا لكافة ارجائها، حيث شملت إحلال سور الكورنيش وممشى ومنطقتين للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد وتشجير الحديقة وإنشاء سور محيط بها للحفاظ عليها وأيضًا رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وسارى العلم، وكذا إنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة مزودة بمظلات.

ومن ناحيه اخري حرصت الدكتورة منال عوض محاف دمياط على تطوير المنطقة لكونها من المناطق الهامة التى تقع بقلب المدينة، وأحد أهم المنتزهات بها يتردد عليها الكثير من المواطنين.

وأوضحت محافظ دمياط، أن تكلفة مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط بلغت 11 مليون جنيه، مشيرًه إلى أنه تم توريد عدد 5 ماكينات لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والتي يجري تنفيذها لأول مرة داخل محافظة دمياط حفاظًا علي البيئة موضحًة أن تلك الماكينات الجديدة تضع بها الزجاجات الفارغة فيخرج للمستهلك كوبون بعدد الفوارغ التي تم وضعها في الماكينة بحيث يمكن استبدال الكوبونات بنقود من الموظف المختص بجوار الماكينة حيث يتم تخصيص نقاط حسب عدد الفوارغ ويمكن تحويل النقاط إلي رصيد موبايل أو رصيد كاش أو التبرع به للمؤسسات الخيرية أو الاستمتاع بأحدث الأغانى كنوع من أنواع الحافز للمستهلك، مؤكدًة أن نظام الماكينات الجديدة والتي تم تجهيزها لأول مرة داخل محافظة دمياط يعمل على تحديد عدد الزجاجات الفارغة التى وضعها المستهلك، وتحديد عدد النقاط التى قام جمعها، وتابعت أن التجربة الجديدة تعمل علي تقليص حجم المخلفات والقمامة في المنزل بشكل كبير بما يساهم في نظافة شوارع محافظة دمياط إضافة إلي تطوير وتحسين عمليات تدوير المخلفات بما يحافظ علي نظافة البيئة.

والجدير بالذكر ان، سميت الحديقة بإسم «بنت الشاطئ» نسبة إلي الكاتبة المصرية والباحثة في الأدب العربي عائشة عبدالرحمن والتي ولدت في السادس من نوفمبر عام 1913 وذلك في مدينة دمياط وهي أول امرأة تحاضر بالأزهر الشريف حيث حققت الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات إضافة إلى الإنتاج الأدبي الغزير والمتنوع في الدراسات القرآنية وتراجم سيدات آل البيت النبوي ومن الأدبيات والقصص مثل: على الجسر، الريف المصري، سر الشاطئ، وسيرة ذاتية، وعُرفت بإسم «بنت الشاطئ» بعد أن كانت تكتب مقالاتها بجريدة الأهرام بإسم مستعار واختيارها للقب «بنت الشاطئ» لأنه كان ينتمي إلى حياتها الأولى على شواطئ دمياط.

وحصلت «بنت الشاطئ» على الكثير من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية للأدب في مصر والتي حازت عليها عام 1978م، كما حصلت أيضًا على جائزة الحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعية، والريف المصري عام 1956 م، ووسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية، وجائزة الأدب من الكويت عام 1988م، وفازت أيضًا بجائزة الملك فيصل للأدب العربي مناصفة مع الدكتورة وداد القاضي عام 1994م، ومنحتها العديد من المؤسسات الإسلامية عضوية لم تمنحها لغيرها من النساء مثل مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، والمجالس القومية المتخصصة، وأيضًا أَطلق اسمها علي الكثير من المدارس وقاعات المحاضرات في العديد من الدول العربية.

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دمياط تدوير المخلفات كورنيش النيل حديقة بنت الشاطئ المخلفات منطقة كورنيش النيل مدينة دمياط ميدان الساعه

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