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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض 6 جنيهات.. تعرف علي أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

رصدت عدسة "صدي البلد" بالبث المباشر، أسعار الذهب اليوم الموافق 3 من يناير 2022. 

 

وقال عبد الرحمن عبدالله، أحد بائعي الذهب في الأسواق، أنه يوجد انخفاض في أسعار الذهب حوالي ٦ جنيهات.

 

وأوضح أن سعر العيار الـ 24 بـ 905 جنيهًا، وسعر عيار الـ 21 بـ 792 جنيهًا، وسعر العيار الـ 18 بـ 679 جنيهًا.

 

وعلق عبد الرحمن علي إقبال الناس علي شراء الذهب في هذه الأيام، وانه يقل الإقبال بشكل كبير خلال فصل الشتاء، حتي مناسبة عيد الأم التي يبدأ فيها زيادة الإقبال من قبل المشترين علي الذهب.

 

تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين 3 يناير.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-1-2021

 

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

اسعار الذهب الذهب عيار الـ 24 عيار الـ 21 عيار الـ 18

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