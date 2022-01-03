انخفاض 6 جنيهات.. تعرف علي أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" بالبث المباشر، أسعار الذهب اليوم الموافق 3 من يناير 2022.

وقال عبد الرحمن عبدالله، أحد بائعي الذهب في الأسواق، أنه يوجد انخفاض في أسعار الذهب حوالي ٦ جنيهات.

وأوضح أن سعر العيار الـ 24 بـ 905 جنيهًا، وسعر عيار الـ 21 بـ 792 جنيهًا، وسعر العيار الـ 18 بـ 679 جنيهًا.

وعلق عبد الرحمن علي إقبال الناس علي شراء الذهب في هذه الأيام، وانه يقل الإقبال بشكل كبير خلال فصل الشتاء، حتي مناسبة عيد الأم التي يبدأ فيها زيادة الإقبال من قبل المشترين علي الذهب.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.