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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بالكاميرون يكشف عن الوضع الوبائي وحقيقة طلب تأمين إضافي لمحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن آخر الاستعدادات التي تشهدها الكاميرون حاليا لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال المليجي في تصريحات إذاعية: “إنه فيما يخص الوضع الوبائي، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في الكاميرون حتى الآن، فالوضع مستقر وعدد الإصابات بالفيروس ليس كبيرا”.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بدخول الكاميرون دون الخضوع لاختبار PCR بحد أقصى 72 ساعة، إضافة إلى مسحة طبية سريعة في المطار، موضحا أن هناك قرار مشترك بين الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأفريقي بأنه لن يدخل أحد أي ملعب دون اختبار PCR.

وعن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، أكد سفير مصر بالكاميرون:" لم يطلب مني أحد تأمين خاص لـ صلاح أثناء إقامة بطولة كأس الأمم، أعلم أنه سيكون مستهدفًا من قبل الجمهور لالتقاط الصور وما شابه مثلما حدث في مباراة أنجولا بتصفيات كأس العالم، حتى أن عدد كبير من الأشخاص أخبروني رغبتهم في التقاط الصور مع مو."

وقال إنه تواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة للتأكيد على ضرورة سلامة صلاح من أي تدافع أو أي اقتراب من الجمهور، ليس لاعتبارات تأمينه فقط، ولكن حفاظًا عليه من فيروس كورونا، فلا نضمن أن يكون من يقوم بالاقتراب منه حاملًا للفيروس. 

ووصل محمد صلاح رفقة محمود حسن تريزيجيه إلى مصر، اليوم الاثنين، استعدادًا للالتحاق بمعسكر منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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