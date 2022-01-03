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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأفغانية تسكب 3000 لتر كحول في قناة كابول..فيديو

صدى البلد

قالت المخابرات الأفغانية إن فريقاً من عملائها قام بصب حوالي 3 آلاف لتر من المشروبات الكحولية في قناة كابول، في الوقت الذي تطارد فيه حكومة طالبان الجديدة تجارة الكحول في البلاد.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها المديرية العامة للمخابرات عناصرها وهم يسكبون الكحول المخزن في براميل في القناة بعد الاستيلاء عليها خلال مداهمة في العاصمة.

وقال رجل دين في الفيديو الذي نشرته الوكالة على تويتر:"على المسلمين الامتناع بجدية عن صنع وتسليم الكحول".

ولم يتضح متى تمت المداهمة أو متى تم التخلص من الكحول بالضبط، لكن بيانًا صادرًا عن الوكالة يوم الأحد قال إن ثلاثة تجار اعتقلوا خلال العملية.

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تم حظر بيع واستهلاك الكحول حتى في ظل النظام السابق المدعوم من الغرب، لكن حركة طالبان ، المعروفة بإسلامها المتشدد، أصبحت أكثر صرامة في معارضتها لها، على الرغم من عمل طالبان في تجارة وتهريب الأفيون واعتمادها عليها كمصدر من مصادر الدخل.

منذ أن استولى الإسلاميون على السلطة في 15 أغسطس، ازدادت وتيرة المداهمات، بما في ذلك مدمني المخدرات، في جميع أنحاء البلاد.

كما أصدرت وزارة تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة بحكومة طالبان عدة مبادئ توجيهية تقيد حقوق المرأة.

المخابرات الأفغانية كحول كابول طالبان المسلمين

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