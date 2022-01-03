نجم منتخب مصر : مندهش من عدم انضمام طارق حامد وقفشة

كشف أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر عن مفاوضات الزمالك والأهلي لضمه فى الميركاتو الشتوي .

وقال أحمد ياسين فى تصريحات تليفزيونية ، إن فى حاله تلقيه عرضاً من الزمالك أو الاهلي سوف يدرس العروض جيدا وأوافق على الانتقال للفريق الذي سيوفر لي فرصة أكبر في المشاركة والظهور بشكل مميز.

وأضاف ، أتمنى الاحتراف وأفكر في ذلك الأمر بشكل أكبر من الانتقال لأحد الفرق المصرية، وأتمنى أن أبدأ مسيرتي الاحترافية في الدوري البرتغالي.

وأكمل ، كيروش مدرب مميز ومنحني فرصة للانضمام لمنتخب مصر والتدرب تحت يده، وذلك بعدما لعبت 3 مباريات بشكل مميز في الدوري المصري وهو مدرب ذو شخصية قوية.

واختتم احمد ياسين تصريحاته ، تعجبت من عدم انضمام أفشة وطارق حامد لقائمة المنتخب في أمم إفريقيا، ولكن في النهاية هي وجهة نظر المدير الفني ويجب تقبلها.