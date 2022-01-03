وزير الأوقاف: التواصل مع الشباب أحد أهم أولوياتنا في عام 2022

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم الاثنين لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن هذا العمل المشترك بين مؤسسات الدولة يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك ، وأننا نحتاج إلى جهد متواصل للانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع ، كما أكد أن تكثيف التواصل مع الشباب أحد أهم أولوياتنا في عام 2022م ، وفي إطار بناء الوعي بين الشباب تم إهداء 500 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير المجموعة الثانية لوزارة الشباب والرياضة لتوزيعها على مراكز الشباب والأندية الرياضية بمعرفتها.

من جانبة أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الأوقاف تبذل جهدًا غير مسبوق في بناء الوعي ونشره بين الشباب من خلال إصداراتها المتميزة ، والندوات والمؤتمرات العلمية بالتعاون مع الأوقاف من خلال أئمتها للإسهام في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الشباب والرياضة.

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نسخة من كتاب الله (عز وجل) والمجموعة الثانية من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، ومجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.