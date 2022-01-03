دبلوماسيون يحذرون من انتهاء المحادثات النووية دون التوصل لحل مع إيران

بدأت الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الإثنين، بعد توقف قصير، مع ممارسة ضغوط على طهران "لإضافة إلحاح حقيقي" للمفاوضات أو المخاطرة بفقدان أي فرصة لإحياء الاتفاق، بحسب صحيفة بوليتيكو.

وقال بعض المسؤولين القريبين من المحادثات، إن نافذة التفاوض على العودة إلى اتفاق 2015 قد تغلق بنهاية يناير أو بداية فبراير ، رغم أن آخرين زعموا أنه لا يوجد موعد محدد.

وأشار دبلوماسيون من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي إلى أنه بينما لم يرغبوا في تحديد "موعد نهائي للمحادثات" ، بقيت هناك "أسابيع ، وليس أشهر" لاستعادة الاتفاقية.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران بحاجة إلى "إضافة إلحاح حقيقي في فيينا".

ويقوم الاتفاق النووي، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، على دعم إحياء الاتفاقية منذ أن تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنها في عام 2018. وضعت الصفقة بين إيران والقوى العالمية قيودًا على برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المشددة، تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية وليس لديها نية لصنع سلاح نووي.

وعلقت الصحيفة بقولها إن كون الولايات المتحدة وإيران لا تزالان لا تتحدثان مباشرة في فيينا لا يجعل الأمور أسهل.

بدلاً من ذلك، اضطر إنريك مورا، المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إلى حمل حلول وسط محتملة ذهابًا وإيابًا بين روبرت مالي ، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، وعلي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين. وتقول طهران إن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاقية في 2018.

لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم ما زالوا غير متأكدين تمامًا مما إذا كانت إيران مهتمة حقًا بالتفاوض على العودة إلى الاتفاق أم أنها مجرد لعبة لكسب الوقت أثناء تطوير برنامجها النووي. بالنظر إلى الجدول الزمني المتضائل ، قال دبلوماسي غربي كبير إنه اعتبارًا من هذا الأسبوع "يجب التفاوض على جميع القضايا بشكل متوازٍ".

وأضاف الدبلوماسيون الغربيون، أن بعض الدول تريد أن تدمر إيران أجهزة الطرد المركزي المتطورة الخاصة بها ، لكن إيران تفضل تخزينها. وقد يكون أحد الحلول الوسط هو التخلص من البنية التحتية ، مثل الكابلات والمنشآت الإلكترونية الأخرى ، اللازمة لتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشغيلها. قد تستغرق إعادة تثبيت هذه البنية التحتية عدة أشهر ويمكن أن تساعد في إطالة وقت الاختراق.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في هذا النقاش في دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التابعة للأمم المتحدة التي ستكلف بالتحقق مما إذا كانت إيران تمتثل لالتزاماتها النووية.