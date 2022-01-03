وزير النقل: توزيع وجبات غذائية على الركاب داخل القطارات بدون مقابل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه أصدر تعليمات للمسئول عن قطارات النوم بزيادة عدد وجبات العشاء بدون مقابل، مضيفا أن منظومة الإشارات في السكك الحديد مازالت مفككة ولم تنته.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع وجبات داخل القطارات على الركاب بدون مقابل لمن لا يمتلك ثمن الوجبة، مستدركا أنه بسبب الأمطار قطارات خط الصعيد تعرضت لتأخيرات كبيرة، مشيرا إلى أن 30 يونيو المقبل لن نشهد تأخيرات في القطارات.

وأوضح الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن أسعار تذاكر القطار ثابتة كما هى، ولم يحدث أي تحريك للأسعار، مضيفا أن التذاكر لن تتحرك إلا بعد الانتهاء من تطوير كامل للسكة الحديد.



وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن طريق القاهرة الإسكندرية التأخيرات كانت في حدود من ساعة إلى ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابع وزير النقل، أن سقوط الأمطار على تسبب في أضرار نتج عنها التأخيرات في خطوط السكة الحديد، لافتا إلى أن

فيما قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن قمنا بتطوير منظومة الإشارات في السكك الحديد، مضيفا أن لدينا عربات وجرارات جديدة و حديثة مطورة.

وأضاف أن السكك الحديد وما تشهده من تطوير يليق بالجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن كل ما كان يحدث من تكدس وازدحام في الأعياد لن يتكرر مرة أخرى.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن السيسي لا يتهرب من المسئولية ويتحملها وحريص على مصلحة المواطن المصري، وحريص على أن تكون الخدمة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن سيتم رفع أسعار التذاكر في 30 يونيو المقبل، ولكن بعد اكتمال منظومة التطوير في السكك الحديد.

