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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس "المصرية للاتصالات" من بورسعيد: نسعى للتحول إلى أول مشغل متكامل في مصر

صدى البلد

قام المهندس عادل حامد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، بزيارة إلى سنترالى بورسعيد الرئيسى والزهور. 

 

والتقى حامد على هامش الزيارة، بعدد من العاملين وأثنى خلال اللقاء على ما يبذله أبناء الشركة من جهود كبيرة لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة من سكان المحافظة.


وتقدم مراكز المبيعات بالسنترالات، خدمات الاتصالات المتكاملة من تعاقدات الأرضي والداتا والمحمول وخدمات التضامن والتكافل وخطوط طلبة المدارس والمحافظ الإلكترونية ودوائر المعلومات وخطوط الربط والأرقام المختصرة طوال ايام الاسبوع.

 

وأكد المهندس عادل حامد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب للمحافظة على ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصري، والوصول إلى أعلى مستوى من رضا العملاء.

 

واستمع المهندس عادل حامد، لمقترحات العاملين لتطوير بيئة العمل وتحقيق أفضل النتائج بما يتفق مع استراتيجية الشركة في التحول إلى أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

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