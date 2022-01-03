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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسواني: آفة النقاد هي الاستيراد من الخارج| نوستالجيا

صدى البلد

تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل الكاتب الكبير عبد الوهاب الأسواني، والذي يعد أحد أهم رواد جيل الستينيات في الكتابة، فقد أحبه الجميع، إذ لم يدخل الراحل في أية معارك شخصية طوال حياته، وهو الأمر الذي زاد من قيمته بالنسبة لأبناء جيله.

عاش الأسواني حياة هادئة من أية صراعات فقد عاش مخلصًا جدًا لكتابته فكتب القصة والرواية وكثير من الكتب في التراث العربي التي أعاد صياغتها مرة أخرى،  كما حُوِلت بعض أعماله إلى مسلسلات تليفزيونية" ومنها النمل الأبيض، اللسان الم، نجع العجايب، سلمى الأسواني وغيرها، ويعد الأسواني واحدا من الكتاب الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر مؤلفاته في القصة والراوية والتاريخ.

ولد عبد الوهاب الأسواني في قرية جزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو في محافظة أسوان وذلك في عام 1934، وهو ينتمي إلى إحدى القبائل العربية المنتشرة في تلك المنطقة الجنوبية، وقد التحق بالابتدائية ثم الإعدادية، وعندما وصل إلى المرحلة الثانوية قرر أن يترك الدراسة، فلم يكمل تعليمه نظرا لانشغاله بتجارة كبيرة بدأها والده في الإسكندرية. ومع رحيله إلى الإسكندرية تلك المدينة الساحلية التي تقع شمال مصر اختلط هناك بمجتمع الأدباء والمثقفين، وتأثر بالأجانب الذين كانوا يقطنون الحي الذي كانت به تجارة والده، إذ تعلم منهم أهمية قراءة الآداب ومتابعة الفنون، وبدأ في سن صغيرة مطلعا على الكتب إلى أن صار أحد أهم المثقفين الموسوعيين خاصة في مجال التاريخ، غير أن الرواية حظيت باهتمامه وأخلص لها إلى جانب القصة وصدرت له العديد من الأعمال.

كما أصدر مجموعات قصصية منها: "مملكة المطارحات العائلية" و"للقمر وجهان" و"شال من القطيفة الصفراء"، وله من الكتب التاريخية مواقف درامية من التاريخ العربي "قصص تاريخية"، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، الحسين بن علي بن أبي طالب، بلال مؤذن الرسول، عمرو بن العاص".
 

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واقع ثقافي
 

كان دائما ما يبدي رأيه فيما يخص الواقع الثقافي، فرغم أنه لم يكن يصطدم بأحد إلا أنه كان دائما ما يرى أن النقاد مظلومون إذ لطالما رأى أننا نعيش في زمن النقد الصحفي يقول: “النقاد الجادون لا يجدون مساحة للنش، وتلك مسألة تعود للمناخ العام المضطرب، فكيف بعدما كنا نمتلك أكثر من مكان للنشر حتى في الجرائد اليومية لا نجد الآن مكاناً مميزاً يستوعب حركة النقد والإبداع، ومع ذلك أنا أدين للنقد بالكثير؛ فلولاه ما استطعت تطوير نفسي، فأنا لاحظت أن بعض أعمالي حظيت بدراسات نقدية صافية، وبعضها الآخر لم يكتب عنه إلا القليل، فروايتي الأخيرة النمل الأبيض مثلا كتب عنها أكثر من عشرين دراسة لنقاد كبار، ولولا وجود النقد لاختلط الحابل بالنابل".

قدم الأسواني العديد من الإرشادات الهامة للكتاب: "أرى أن العامية فصحى وإن قيلت بشكل عامي، وبالطبع أهتم كثيراً بالحوار خصوصاً في الكتابة الثانية للعمل التي تتلخص في الحذف والتنقيح، فلابد من وجود انسياب لغوي يتوازى مع الانسياب الذي نعهده في لغتنا اليومية، وربما يعود السبب الأساسي إلى أنني أتعمد أن تتحرك شخصياتي حركتها الذاتية، بحيث تعبر عن نفسها بالحوار وبعضه حوار داخلي يشبه النجوى الخاصة، بمعنى أن تقول الشخصية فيما بينها وبين نفسها شيئاً، وتقول ما يخالفه أحياناً وهي تحاور الشخصية الأخرى، فهذه الطريقة أرقى في ما أعتقد من أن ينوب الكاتب عن شخصياته فيجعلها تعبر عنه هو أكثر مما يكشف عن أعماقها. وربما لهذا أجمع أكثر النقاد على أن شخصياتي مصورة بطريقة طيبة. 

ورغم مساندته ودعمه للنقد الأدبي إلا أنه كان يرى أن آفة النقاد هي الاستيراد من الخارج: “الحقيقة أن هذا الكلام ينطبق على أوروبا والبلدان الغربية عموماً وهو مجرد شكليات، فنحن داخل مصر ذاتها مازلنا نجهل الكثير عما يفكر فيه الإنسان البسيط في صعيد مصر والوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية والواحات، ربما القاهرة هي الوحيدة التي نجح أدباؤها في تغطيتها روائياً أمثال نجيب محفوظ ومحمود تيمور ويحيى حقي وإحسان عبد القدوس وغيرهم، على تفاوت ما قدموه، وأذكر أن نجيب محفوظ قال لي بعد أن قرأ روايتي الأولى سلمى الأسوانية، لم أكن أظن أن ثمة أناساً في مصر مازالوا يفكرون بهذه الطريقة”.

حصل عبد الوهاب الأسوانى على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب: في محافظة أسوان تحديدا في جزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو في محافظة أسوان، ولد الكاتب الكبير عبد الوهاب الأسواني عام 1934.
وحصل على 11 جائزة مصرية وعربية، منها المركز الأول في خمس مسابقات للقصة، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب.

عبد الوهاب الأسواني النقد الأدبي جيل الستينيات جائزة الدولة حياة هادئة أسوان النقاد

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