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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة الشهامة: الرئيس سند وضهر لمصر.. وصوت الطفلتين قطع قلبي ..فيديو

سيدة الشهامة
سيدة الشهامة

علقت بشرى سرور، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الشهامة"، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية لها، قائلة "الله يسترها معاها، الرئيس سند وضهر لمصر، الله يبارك له ويكفيه شر المرض".

 

وأضافت "بشرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،  أن أم الطفلتين تداوم على زيارتها ووجهت الشكر لها، وأخبرتها بأن السلطات ألقت القبض على الحرامي.

 

وروت تفاصيل الواقعة قائلة "كنت رايحة السوق عادي في حلوان، ولقيت صوت عيال وصريخ حرامي، لقيته جاي بسرعة رهيبة من شارع جانبي وانا كنت ماشي من الشارع العمومي، وبحسبه خاطفهم، معايا أحفاد قدهم".

 

واستطردت "صوت العيال قطع قلبي، ومبقتش قادرة أفكر، ومدرتش بالدنيا غير وأنا واقعة على الأرض، ووقعت ومكنتش عارفة حاجة، وأم الشقيقين زارتني وقالتلي إن الحرامي اتقبض عليه".


ومن جانبه أشادت بها الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "عملتي حاجة اتنين رجالة كانوا واقفين معملوهاش، ويا بختك أسرتك وأولادك وأحفادك".
 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية للسيدة بشرى سرور على حسن، ربة منزل ، والتي قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية الأصيلة، حيث واجهت محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السيدة المصرية ضربت أروع الأمثلة في العطاء، وقدمت نموذجا مشرفاً للسيدة المصرية، وأن ما قامت به شرف لكل مصري ومصرية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتداء على طفل بسمة وهبة سيدة الشهامة بشرى سرور

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