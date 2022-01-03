عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وضع حجر الأساس لنادي نقابة المهندسين بمدينة الفيوم الجديدة

نقيب المهندسين ومحافظ
نقيب المهندسين ومحافظ الفيوم يضعان حجر الاساس لنادي النقابة

التقي اليوم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس هشام والي رئيس نقابة مهندسي الفيوم الفرعية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر المحافظة.

شهد اللقاء دراسة أوجه التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة وتطرق الحديث لعدة ملفات هامة وإشاده كبيرة بما حدث خلال الفترة الأخيرة من إنجازات للدولة بمختلف محافظات مصر.

كما أشاد الجانبان بمبادرة حياة كريمة وماحققته من مكتسبات للمواطن المصري.
حضر اللقاء كلا من، المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

وفي نهاية اللقاء قام ضاحي بإهداء درع النقابة العامة ودرع نقابة  مهندسي الفيوم الفرعية للمحافظ ومن جانبه اهدي الدكتور أحمد الأنصاري درع المحافظة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين. 

تبع ذلك وضع حجر الأساس لنادي نقابة المهندسين بمدينة الفيوم الجديدة.

ترشيحاتنا

على أولد ترافورد.. ولفرهامبتون يهزم مانشستر يونايتد 1-0 في الدوري الإنجليزي

أسعار ومواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2022 في السعودية

"حق بسنت لازم يرجع".. نصائح لحماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني

خبير اقتصادي يتوقع ثبات أسعار البنزين والسولار خلال الربع الأول

لم أتردد لحظة.. محمد إبراهيم: اتفاقي مع سيراميكا كليوباترا لم يستغرق 5 دقائق

تركيا تسجل إصابات قياسية بفيروس كورونا.. وأميكرون يجتاح البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

بدأت تتحسن .. الأرصاد عن طقس الثلاثاء: شبورة تصل لحد الضباب

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي غير مسبوق لـ فيروس كورونا

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

حقيقة إزالة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة ضمن مخطط تطوير القاهرة الإسلامية

تسونامي كورونا يجتاح العالم.. ارتفاع مرعب في أعداد الإصابات والوفيات

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

مادي ومش بينفذ وعوده .. فاتن موسى تكشف سبب خلافاتها مع مصطفى فهمي

فيديوجراف.. تصادم أكثر من سيارة بسبب الشبورة.. وهذه نصائح المرور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ