التقي اليوم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس هشام والي رئيس نقابة مهندسي الفيوم الفرعية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر المحافظة.

شهد اللقاء دراسة أوجه التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة وتطرق الحديث لعدة ملفات هامة وإشاده كبيرة بما حدث خلال الفترة الأخيرة من إنجازات للدولة بمختلف محافظات مصر.

كما أشاد الجانبان بمبادرة حياة كريمة وماحققته من مكتسبات للمواطن المصري.

حضر اللقاء كلا من، المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

وفي نهاية اللقاء قام ضاحي بإهداء درع النقابة العامة ودرع نقابة مهندسي الفيوم الفرعية للمحافظ ومن جانبه اهدي الدكتور أحمد الأنصاري درع المحافظة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.

تبع ذلك وضع حجر الأساس لنادي نقابة المهندسين بمدينة الفيوم الجديدة.