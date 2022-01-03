التهرب الجمركي تحبط محاولة تلاعب شركة سيارات لعدم سداد 1.4 مليون جنيه

أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، محاولة إحدى شركات استيراد السيارات؛ التهرب من سداد الرسوم المستحقة علي سيارتين من ماركة لاند كروزر و شيفروليه؛ بقيمة 1.4 مليون جنيه.



قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إن الشركة قدمت مستندات مصطنعة بغرض التلاعب والتهرب من سداد مستحقات الخزانة العامة وبالمخالفة للقانون رقم 207 لسنة 2020.



ذكر التقرير إنه تم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض، حمد رفعت ،عبدالله دسوقى ،أحمد أسامة ،ممدوح رسلان"، لاجراء المعاينة الفنية بمقر الشركة والتي تم اثبات وجود تلاعب بالمستندات والفواتير .



أوضح التقرير أنه تم تحرير محضر تهرب جمركي بما قدمته الشركة من مستندات مصطنعة حتي تتمكن من الحصول علي إعفاء السيارات من الجمارك، وإخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.