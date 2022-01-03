وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الدارتس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة اتحاد الدارتس برئاسة الدكتور يحيى عيد القادر؛ لاستعراض جهود الاتحاد المبذولة، وما يحتاجه من دعم الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة -في مستهل اللقاء- علي ضرورة تكثيف الجهود علي صعيد انتشار اللعبة بشكل أوسع داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية علي مستوي جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلي تقديم الوزارة الدعم المطلوب للاتحاد الفترة المقبلة.

طالب الوزير من مجلس إدارة الاتحاد بضرورة التفكير في آليات مبتكرة تعزز من الموارد المالية الذاتية للاتحاد لتوفير دخل مناسب له للإنفاق علي أحداث وأنشطة الاتحاد المختلفة، علي أن يتم التفكير في تنفيذ مهرجانات رياضية كبري بمشاركة القطاع الخاص كرعاة لها في ضوء نشر اللعبة.

استمع الدكتور أشرف صبحي لرئيس مجلس إدارة اتحاد الدارتس بشأن البطولات التي تم المشاركة فيها الفترة الماضية من بطولات الجمهورية وبطولة كأس العالم أون لاين للدارتس، وتنظيم أول دوري للدارتس أون لاين.

كما تطرق اللقاء إلي الحديث حول الجهود المبذولة علي صعيد إجراءات انشاء الاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي للدارتس، وكذا رغبة الاتحاد في إقامة أكاديمية للدارتس في فرع نادي النادي بشيراتون.

قدم مجلس إدارة اتحاد الدارتس الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم للاتحاد واسهامه الواضح في إشهار الاتحاد لنشر تلك الرياضة داخل المجتمع.