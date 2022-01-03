اكتشاف 94 حالة كورونا في الدوري الإنجليزي خلال 6 أيام

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، عن نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها اللاعبون والمدربون في الفترة من 27 ديسمبر إلى 2 يناير.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان لها، أنه تم عمل 14250 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا في الفترة من يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر إلى يوم الأحد الموافق 2 يناير.

وأشارت رابطة البريميرليج، إلى أنه تم تسجيل 94 حالة إيجابية في تلك الفترة، أي أقل من نتائج اختبارات الأسبوع الفائت بـ 9 حالات.

وكانت نتائج الاختبارات التي أُجريت في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر أسفرت عن اكتشاف 103 حالات إصابة بفيروس كورونا بعد عمل 15186 اختبارًا على اللاعبين والمدربين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت عن تأجيل مباراتي ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي، ونيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.، بسبب تفشي فيروس كورونا.