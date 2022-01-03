لم أتردد لحظة.. محمد إبراهيم: اتفاقي مع سيراميكا كليوباترا لم يستغرق 5 دقائق

أكد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، أن جلسة تعاقده مع مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لم تتعدى الخمس دقائق.

وقال إبراهيم لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام، تم تقديري بشكل كبير داخل سيراميكا كليوباترا، ولم أتردد لحظة في الانضمام للفريق، خاصة مع تمسك المسئولين بي، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين.

وأفصح: مفاوضاتي مع سيراميكا لم تتعدى ال5 دقائق، وانهيت معهم كل شيء.

واختتم محمد إبراهيم، «وقعت لسيراميكا كليوباترا بعدما وجدت تمسكا كبيرا بي، ولمست مشروعا كبيرا سوف يتم تحقيقه داخل النادي.