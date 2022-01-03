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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة من مصطفى بكري موجه لرئيس الوزراء عن أزمات "ماسبيرو"

مصطفي بكري
مصطفي بكري

قدم النائب مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير المالية لمناقشته أمام لجنتي الخطة والموازنة العامة والثقافة والإعلام.


وطالب بكري في طلب الإحاطة، بضرورة بحث أحوال العاملين في مبني الإذاعة والتلفزيون وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات.


وأكد بكري أن ماسبيرو أمن قومي يجب الحفاظ عليه ودعمه وتحسين أحوال العاملين فيه بما يمكنه من أداء رسالته علي الوجه الأكمل.


وقال النائب في طلب الاحاطة المقدمة، أن الدولة يجب أن تعيد نظرتها إلي ماسبيرو وأن تدعم موازنته بما يمكنه من تحسين أحوال العاملين والمذيعين وتطوير إمكانات المبني.


وقال بكري أن مظلة حياة كريمة يجب أن تمتد إلي هذا المبني الذي يضم خيرة الخبرات الإعلامية والفنية.


وأشار بكري أن هناك من أمضي في عمله داخل المبني مدة تصل إلي اربعين عاما ولا يتقاضي سوي مبالغ زهيدة لا تكفي احتياجاته الضرورية.


وأضاف: “نحن نواجه حروب الجيل الرابع واستهداف الدولة الوطنية ويجب أن يكون لدينا إعلاما قويا توفر له الإمكانات الضرورية”.


وطالب بكري بحضور وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للاجتماع الذي يجب أن يتم في أسرع وقت.

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