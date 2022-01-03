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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم السيد: 27% معدل زيادة الصادرات المصرية عام 2021 ..فيديو

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،إن الصادرات المصرية زادت عام 2021 بنسبة 27% وبالتالي تكون تجاوزت الـ32 مليار دولار ومصر لأول مرة تحقق هذا الرقم .

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة "،إن زيادة الصادرات في عام 2021 تعتبر طفرة في تاريخ الصادرات المصرية ، مؤكدا ان زيادة الصادرات العام الماضي لم تقتصر فقط على البترول ولكنها شملت المنتجات الصناعية والزراعية .

وأوضح السيد ، إن الصادرات المصرية ستأخذ منحنى كبير في التصدير بداية من عام 2021 ، لافتا الي ان مصر الان تفتح أسواق جديدة في أفريقيا حيث وصل حجم الصادرات إلى أفريقيا 4.8 مليار دولار .

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