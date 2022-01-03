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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انبعاثاتنا أقل من 1%

وزيرة البيئة: وضعنا خريطة لتأثر مصر بتغيرات المناخ لـ100 عام

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تساهم في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه تم وضع خريطة تفاعلية توضح مدى تأثر الأماكن فى مصر بالتغييرات المناخية لمدة 100 عام.

 

وأوضحت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن غرق الإسكندرية كانت عبارة عن دق ناقوس الخطر ضد التغييرات المناخية، مؤكدة أن وزارة الري تقوم بعمل اجراءات حماية للسدود في الإسكندرية للتعامل مع المياه، واستطاعوا حماية قلعة قايتباي من الغرق ببناء سدود في وقت قياسي.

 

وتابعت: "عندنا 30 مشروع قومي وانبعاثاتنا الحرارية أقل من 1%، وبنعمل أكثر من اللي علينا لمواجهة التغييرات المناخية، والتمويل الذى نحصل عليه من الخارج أقل بكثير من اللى بنصرفه لتصدير طاقة جديدة ومتجددة"، مؤكدة أن مصر غير مسئولة عن الانبعاثات الحرارية التي تضر المناخ العالمي.
 

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