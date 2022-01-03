أحمد عمر هاشم: المفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين ليسوا علماء

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه عاطفة دينية صادقة.

وأضاف أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مبادلة المشاعر الطيبة بين المسلمين وغيرهم مطلوبة، والله عز وجل لم ينهانا أن نبر ونحسن لغير المسلمين.



وتابع أحمد عمر هاشم، أن بناء المسجد والأخوة بين المهاجرين والأنصار والعلاقات بني المسلمين وغيرهم كانت بنود أول وثيقة حقوق الإنسان أقرها الرسول.



وأكد أحمد عمر هاشم، أن رسول الله لم يغلق باب البر والإحسان لغير المسلمين، ومن يفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين غير علماء.

