برلماني : التوسع بالمزارع ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بشأن دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الإقتصادية وذلك من خلال إفساح المجال له في مشاركة الدولة في العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف المجالات ومنها المجال الزراعي.

وأكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي لا يسمح بإيجاد ثغرات تؤدي إلي الخسارة في أي مشروع قومي يتم إطلاقه ولدعم تحقيق هذا الهدف منح القطاع الخاص العديد من المزايا والتسهيلات التي تمكنهم من مشاركة الدولة في مشروعاتها لا سيما وأن القطاع الخاص يمتلك عمالة ماهرة بأعداد كبري تعمل علي إنجاز أعمالها بكفاءة عالية وفي زمن وجيز.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أننا لدينا إستهلاك عال من الأسماك حيث يعتبرها المواطنين من مصادر البروتينات الهامة التي لا غني عنها وعلي هذا الأساس تسعي الحكومة إلي تحقيق الأكتفاء الذاتي منها وأهم هذه الخطوات التي تحقق هذا الإكتفاء هي المزارع السمكية التي أحدثت نموا ملحوظا في الإنتاج ولذلك من الضروري التوسع بها.

وتوجه البرلماني، بالشكر والعرفان للرئيس السيسي ووزير الزراعة السيد القصير بشأن جهودهم الواسعة في تنمية الثروة السمكية وتحقيق الأمن الغذائي منها.

وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع بعض قيادات الوزارة وهيئة الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

كما أكد القصير -خلال الاجتماع- تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك، وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.

ووجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.