عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : التوسع بالمزارع ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بشأن دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الإقتصادية وذلك من خلال إفساح المجال له في مشاركة الدولة في العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف المجالات ومنها المجال الزراعي.

 

وأكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي لا يسمح بإيجاد ثغرات تؤدي إلي الخسارة في أي مشروع قومي يتم إطلاقه ولدعم تحقيق هذا الهدف منح القطاع الخاص العديد من المزايا والتسهيلات التي تمكنهم من مشاركة الدولة في مشروعاتها لا سيما وأن القطاع الخاص يمتلك عمالة ماهرة بأعداد كبري تعمل علي إنجاز أعمالها بكفاءة عالية وفي زمن وجيز.

 

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أننا لدينا إستهلاك عال من الأسماك حيث يعتبرها المواطنين من مصادر البروتينات الهامة التي لا غني عنها وعلي هذا الأساس تسعي الحكومة إلي تحقيق الأكتفاء الذاتي منها وأهم هذه الخطوات التي تحقق هذا الإكتفاء هي المزارع السمكية التي أحدثت نموا ملحوظا في الإنتاج ولذلك من الضروري التوسع بها.

 

وتوجه البرلماني، بالشكر والعرفان للرئيس السيسي ووزير الزراعة السيد القصير بشأن جهودهم الواسعة في تنمية الثروة السمكية وتحقيق الأمن الغذائي منها.

 

القرش: ضخ ملايين الجنيهات لتنمية قطاع الزراعة

برلماني: مشاركة القطاع الخاص في المزارع السمكية يتيح وفرة إنتاجية وعائد هائل

وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع بعض قيادات الوزارة وهيئة الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

كما أكد القصير -خلال الاجتماع- تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك، وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.

ووجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

وزير الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثروة السمكية أعلاف الأسماك الاستزراع السمكى أساليب الصيد الاسماك القطاع الخاص

ترشيحاتنا

لماذا رفض مجلس الشيوخ زيادة نسبة العلاوة بقانون العمل؟ تعرف على السبب

ضباب وصقيع.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأسبوع الحالي

نبيلة مكرم: تكامل الجهود الحكومية بالجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان

سامسونج تكشف عن سعر هاتفها Galaxy A03 الأرخص على الإطلاق

أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

بالتعاون مع التضامن.. جهود دعم ورعاية 913 طالبا من فاقدي البصر بالأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ