خبير علاقات دولية يكشف تفاصيل انتقاد مغني راب كنغولي لاحتفال المسلمين بالعام الجديد

علق الدكتور طارق وهبي خبير العلاقات الدولية والفرنسية، على قضية مغني الراب الكنغولي الذي ينتقد احتفال المسلمين بالعام الجديد، قائلًا: "ليست المرة الأولى التي يلعب بما نسميه جدلية في مكان ما وموضوع حائك وموضوع يطرح على عدة حوار على التليفزيون الفرنسي ووسائل التواصل الفرنسية".

وأضاف "وهبي" في حواره عبر سكايب، لبرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN" اليوم الاثنين: "أن مغني الراب الكنغولي جيمس، لم يعطى الجنسية الفرنسية ليس فقط لأنه كان متزوج لاثنتين ولكن أيضًا لأن له سوابق في القضاء الفرنسي واعتقل في فترة معينة هو وأخيه".

وتابع: "مغني الراب الكنغولي، لديه 14 أخ أخت وابوه متزوج من 3 نساء أيضًا"، موضحًا: "ما يهمنا هو توقيت طرح المغني جيمس لهذا الحديث، ولكن المرشح الذي يدعي أنه وطني ويحارب من أجل فرنسا مثل اريك زامور يطرح امور مخالفة لما نسميه بالسلم الاجتماعي في فرنسا".

واردف: "أن المرشح زامور يطالب بعدم تسمية الأطفال بمحمد وتسميتهم بأسماء أوروبية أو تابع لما يسمى الأيام والقديسين"، مؤكدًا أن ما يقوم به مغني الراب الكنغولي جيمس، رد فعل على المرشح اليميني المتشدد ونوع من دفع لبعض الأشخاص للعودة لأرثوذكسية الدين.