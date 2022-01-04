أحمد عمر هاشم: لا حرمانية للصلاة في مساجد الأضرحة وآل البيت

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه لا حرمانية للصلاة في مساجد الأضرحة وآل البيت.



وأضاف أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن مساجد آل البيت تحمل مع التاريخ معاني وقيم رسخها أل بيت رسول الله.



فيما تابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله نهانا عن أصحاب الفتوى بدون علم.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن بناء المسجد والاخوة بين المهاجرين والأنصار والعلاقات بين المسلمين وغيرهم كانت بنود أول وثيقة حقوق الإنسان أقرها الرسول.



وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله لم يغلق باب البر والإحسان لغير المسلمين، مشيرا إلى أن من يفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين غير علماء.