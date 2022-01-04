عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عمر هاشم: لا حرمانية للصلاة في مساجد الأضرحة وآل البيت

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه لا حرمانية للصلاة في مساجد الأضرحة وآل البيت. 


وأضاف أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن مساجد آل البيت تحمل مع التاريخ معاني وقيم رسخها أل بيت رسول الله.
 

 

فيما تابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله نهانا عن أصحاب الفتوى بدون علم.
 

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن بناء المسجد والاخوة بين المهاجرين والأنصار والعلاقات بين المسلمين وغيرهم كانت بنود أول وثيقة حقوق الإنسان أقرها الرسول.


وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله لم يغلق باب البر والإحسان لغير المسلمين، مشيرا إلى أن من يفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين غير علماء.

احمد عمر هاشم كبار العلماء الازهر الشريف مساجد الأضرحة أحمد موسى مساجد آل البيت آل البيت

موضوعات متعلقة

أحمد عمر هاشم: المواد الدراسية في الأزهر تواكب العصر

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يحسم الجدول حول وجود تجاوزات مالية داخل نادي الزمالك.. فيديو

أحد المدرسين.. محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز يفجر مفاجأة عن الواقعة.. فيديو

ما حكم الوشم المؤقت التاتو ؟ المفتي يحدد الأنواع المباحة شرعاً

وزير الرياضة: لم نتهم مجلس مرتضى منصور.. وهذا سبب إيقافه.. فيديو

ميدو يكشف تفاصيل غضب شيكابالا في الزمالك

محمد فاروق: "البلايلي" الصفقة المنتظرة للأهلي في يناير.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

أنا ماسك سلك عريان.. عمرو أديب: وزيرة الصحة مشيت ليه.. أطالب بكشف تفاصيل القضية| فيديو

خاص.. الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع أشرف بن شرقي نجم الزمالك

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ