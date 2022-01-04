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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس تحرير الأهرام الرياضي ناعيا إبراهيم حجازي: قيمة صحفية كبيرة

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

نعي  خالد عبد المنعم  رئيس تحرير مجلة  الأهرام الرياضي، الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم  حجازي الذي وافته المنية أمس .

 وقال خالد عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  إبراهيم حجازي قيمة وقامة مهنية".

وتابع  خالد عبد المنعم ،:"  إبراهيم حجازي  كان مهموما بقضايا الوطن ويتحدث عن أهمية الصحافة الورقية، ودخل مجال الإعلام كمذيع لامع ودخل كل قلوب المصريين وكل المصريين كانوا ينتظرون برنامجه ".

وأكمل خالد عبد المنعم:" شعرنا بالحزن الكبير بعد سماع خبر وفاة إبراهيم حجازي، وابراهيم حجازي لم يتركنا في مجلة الاهرام الرياضي وكان يحثنا دائما على حب الوطن وحب المهنة".

ولفت خالد عبد المنعم :" إبراهيم حجازي كان بالنسبة لنا اب واخ وكان مدرسة في الصحافة وعلمنا الانتماء للوطن و الصحافة الرياضية ".
 

إبراهيم حجازى وفاة إبراهيم حجازي الأهرام مجلة الأهرام الصحافة

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