رئيس تحرير الأهرام الرياضي ناعيا إبراهيم حجازي: قيمة صحفية كبيرة

نعي خالد عبد المنعم رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي الذي وافته المنية أمس .

وقال خالد عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" إبراهيم حجازي قيمة وقامة مهنية".

وتابع خالد عبد المنعم ،:" إبراهيم حجازي كان مهموما بقضايا الوطن ويتحدث عن أهمية الصحافة الورقية، ودخل مجال الإعلام كمذيع لامع ودخل كل قلوب المصريين وكل المصريين كانوا ينتظرون برنامجه ".

وأكمل خالد عبد المنعم:" شعرنا بالحزن الكبير بعد سماع خبر وفاة إبراهيم حجازي، وابراهيم حجازي لم يتركنا في مجلة الاهرام الرياضي وكان يحثنا دائما على حب الوطن وحب المهنة".

ولفت خالد عبد المنعم :" إبراهيم حجازي كان بالنسبة لنا اب واخ وكان مدرسة في الصحافة وعلمنا الانتماء للوطن و الصحافة الرياضية ".

