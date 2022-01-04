مصابة بفيروس كورونا تضع طفلتها أثناء دخولها في غيبوبة

أنجبت أم مصابة بفيروس كورونا وفي غيبوبة وتخضع لأجهزة التنفس الصناعي في دبي طفلتها في الأسبوع الـ27 بعملية قيصرية.





وكانت الأم ماهام والأب عمر يستعدان لولادة طفلهما الأول عندما تم اكتشاف إصابة ماهام بفيروس كوفيد - 19» في الثلث الثاني من حملها، أي بعمر 23 أسبوعاً فقط، ما استدعى إدخالها على الفور إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الزهراء في دبي ووضعها تحت جهاز التنفس الصناعي.



وقال الدكتور محمد خميس حسين، اختصاصي الرعاية الحرجة في مستشفى الزهراء بدبي في بيان اليوم الاثنين إنه نظراً لسرعة تدهور حالة الأم، قرر الفريق الطبي توليدها في الأسبوع 27 فقط من خلال عملية قيصرية طارئة من أجل إنقاذ حياة الأم وطفلها الأول.



فيما أشار الدكتور ماجد زكريا، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى إلى تحسن حالة الطفلة والأم وخروجهما من المستشفى.