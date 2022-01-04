ميدو يكشف مفاجأة بشأن النسخ المستقبلية من كأس الرابطة

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بإقامة كأس الرابطة المصرية، مشددا على أن تلك البطولة ستفيد الأندية كثيرا خاصة في فترة التوقف الحالية.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كأس الرابطة فكرة رائعة وسوف تفيد الكثير من المدربين الذين كانوا يشكون من طول فترات التوقف الدولي"



أضاف: "أراهن على تطور الجوائز المالية لكأس الرابطة المصرية خلال السنوات المقبلة، والنسخ المقبلة ستشهد إقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي خارج مصر، وسيتم تسويق المباراتين بأموال مميزة وهذا سيعود بالنفع على الأندية"



تابع: "كأس الرابطة ستكون مفيدة فنيا للأندية وكذلك المدربين خلال فترة التوقف"



وختم حديثه قائلا: "ولكن كان لابد من استكمال كأس مصر نسخة الموسم الماضي، كان لدينا وقتا جيدا لإقامة المباريات المتبقية من كأس مصر وكان يجب استكمال هذه البطولة"

