ميدو يكشف تفاصيل غضب شيكابالا في الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، سر غضب محمود عبد الرازق شيكابالا من مسؤولي النادي بعد التغريدة التي أشار شيكا من خلالها إلى وجود تلاعب في عقده.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة الزمالك: "شيكا اتفق مع مسؤولي الزمالك على راتب 30 مليون جنيه خلال 3 مواسم، ولكن الاتفاق تم تغييره في العقد، ليصبح من حقه الحصول على 35% فقط من عقده مع الزمالك وهذا منافي تماما للاتفاق الذي تم سابقا مع شيكابالا"



أضاف: "مسؤولو الزمالك وضعوا بندا في عقد شيكابالا يجبره على تحمل السكن الخاص به والذي يبلغ 26 ألف جنيه شهريا هل هذا منطقي مع لاعب يعد من أبناء نادي الزمالك، من الطبيعي أن تكرم الأندية أولادها ولكن الزمالك النادي الوحيد الذي يظلم أولاده من جانب مسؤولي النادي"



وختم حديثه قائلا: "شيكابالا يستحق الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم وهذا أقل شئ بعد كل ما قدمه مع الزمالك وتضحيته بالأموال في مواقف كثيرة من أجل حبه للزمالك وآخر المواقف رفضه الحصول على جزء من قيمة عقده من أجل صرف مستحقات زملائه"

