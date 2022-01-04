تسريبات تؤكد الموعد الرسمي لإطلاق هاتف OnePlus 9RT في الأسواق العالمية

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستطلق هاتفها للفئة المتوسطة OnePlus 9RT في الأسواق العالمية يوم 14 يناير المقبل، وذلك بعد إطلاقه في الأسواق الصينية منذ أسابيع .

وبحسب موقع PhoneArena شركة وان بلس نشرت فيديو تشويقي عن أن هاتف OnePlus 9RT سيصدر خلال الأيام في الأسواق الهندية أولا في باقي أسواق العالم، ولكن لم تكشف الموعد تحديدا، إلا أن بعض التسريبات أكدت أن إطلاقه سيكون يوم 14 يناير.

وجاء هاتف OnePlus 9RT من وان بلس بشاشة منحنية قياس 6.62 بوصة، من نوع Samsung E4 AMOLED بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، و نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.





ويقدم هاتف OnePlus 9RT كاميرا خلفية ثلاثية ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية لصور السيلفي و مكالمات الفيديو دقة 16 ميجابيكسل، مع فلاش LED ثنائي قوي.

ويحتوى هاتف OnePlus 9 RT على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير.

