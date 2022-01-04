وزير الرياضة عن استضافة المونديال: ندرس الأمر ونمتلك المنشآت.. فيديو

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن مصر جاهزة من الناحية الإنشائية والبنية التحتية لاستضافة أي بطولة عالمية.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك دعم كبير من القيادة السياسية لقطاع الرياضة في مصر"، مردفا: "نمتلك أعلى مستوى من الإنشاءات الرياضية".

وعن ترشح مصر لاستضافة كأس العالم والأولمبياد، قال: "ندرس الأمر بشكل جيد، ونمتلك المنشآت والجانب البشري والطرق اختلفت عن الماضي ووسائل الاتصالات متواجدة ونمتلك الخبرات والعلم".

وأشار: "سنعتمد على نجاحنا في تنظيم أمم إفريقيا للكبار 2019، وللشباب تحت 23 سنة وكأس العالم لكرة اليد، ولن نكرر ما حدث في 2010 وصفر المونديال"، موضحا: "مدينة مصر الأولمبية قاب قوسين من الانتهاء.. وكل شيء جاهز في مصر وخطواتنا مدروسة".