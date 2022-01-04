وزير الرياضة: لم نتهم مجلس مرتضى منصور.. وهذا سبب إيقافه.. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة وجود تجاوزات مالية في نادي الزمالك.



وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوزارة هي الجزء الأخير الذي يجب أن يرى كل الأشياء وهناك قانون يحدد الصلاحيات"، مردفا: "في هذه الفترة وضحنا وصرحنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية".



وأشار: "نأخذ كل إجراءاتنا القانونية دون النظر إلى الأسماء، ولم نتهم مجلس مرتضى منصور ولكن أخذنا قرار وقف المجلس بعد ظهور مخالفات في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الشباب والرياضة".

وأضاف: "لم يتأتّ إلينا أي شيء يتعلق بوجود تجاوزات مالية بنادي الزمالك خلال فترة مرتضى منصور، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والشباب والرياضة تم إحالتها لجهات الاختصاص ولم يتأتَّ لنا الرد القاطع بشأن التجاوزات المالية لمجلس مرتضى منصور وجاء الحكم القضائي بعودة المجلس وتم تنفيذ الحكم".