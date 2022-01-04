السولية يطالب باللجوء للمسكنات من أجل اللحاق بمواجهة نيجيريا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر طلب من طبيب المنتخب محمد أبو العلاء الحصول على بعض المسكنات في الأيام القليلة المقبلة للحاق بمباراة نيجيريا في انطلاق مشوار الفراعنة بأمم إفريقيا.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC: "رفض أبو العلاء الموافقة للاعب بتناول المسكنات حتى يتم عرض تقرير بالحالة على الجهاز الفني والحصول على تصريح من كيروش بمنح السولية المسكنات اللازمة أو رفض الفكرة.



ويعاني السولية من إصابة تعرض لها قبل انطلاق مباراة الأهلي والرجاء بكأس السوبر التي توج به الأحمر مؤخرًا، و‏الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت معاناته من إصابة في عضلة السمانة من ‏الدرجة المتوسطة، ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كل من السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.



ويستهل منتخب مصر مواجهاته في أمم إفريقيا أمام نيجيريا يوم 11 يناير، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 15 واللقاء الثالث أمام السودان يوم 19 من الشهر ذاته.