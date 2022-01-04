أحمد موسى يرتدي الأسود حدادا على وفاة إبراهيم حجازي

ارتدى الإعلامي أحمد موسى، ملابس سوداء اللون حدادا على وفاة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم حجازي.

ونعي الإعلامي أحمد موسى، إبراهيم حجازي، قائلا "رحم الله ابراهيم حجازي والعزاء لكل أسرة"، مستطردا “افتقدنا أخ عزيز جدا ويعد واحدا من ألمع النقاد الرياضيين في التاريخ الرياضي”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن الراحل إبراهيم حجازي كان ناقدا وطنيا فذا، لافتا إلى أن أسس مجلة الأهرام الرياضي في عام 1990.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، "عرفته لما دخلت الأهرام، ولم يتأخر إبراهيم حجازي عن أي حد في الوسط الصحفي وخارجه، وشارك في نصر أكتوبر وكان ضابط احتياط في سلاح المظلات".

