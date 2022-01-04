عمرو أديب يكشف أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة الصحة.. فيديو

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة الصحة، قائلًا: "جالنا أمر الإحالة بالأسماء وهذا شيء عظيم".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مفيش أي اسم قريب للوزيرة"، متابعا: "أسماء المتهمين في الواقعة وهم محمد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، والثاني مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، والثالث حسام الدين فودة بالمعاش ويشغل منصب مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، والرابع محمد أحمد محمد بحيري ".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب: “جميع المتهمين محبوسون”.

وأشار: "الأسماء لا فيها اسم الوزيرة أو ابنها ولازم كل واحد ياخد حقه، سيدة نظيفة اليد وكانت تعمل بكل طاقتها من أجل مصر".